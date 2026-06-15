الشباب والرياضة بالغربية تخصص 50 شاشة لعرض مباريات كأس العالم 2026

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية تخصيص 50 شاشة عرض بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لنقل مباريات بطولة كأس العالم 2026 للجمهور.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة منافسات كأس العالم في أجواء رياضية واجتماعية مميزة، من خلال مراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من دورها كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هذه الخطوة تنطلق من الدور المجتمعي لمراكز الشباب باعتبارها نقاط تجمع حقيقية للمواطنين، تسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وأضاف أن توجيهات وزير الشباب والرياضة تضمنت ضرورة فتح مراكز الشباب أمام الجماهير، بما يضمن توفير فرص متكافئة للجميع للاستمتاع بمتابعة مباريات كأس العالم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في المنافسات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراكز الشباب المشاركة على مستوى المحافظة قامت بتوفير شاشات عرض وتجهيزات فنية ملائمة، بما يضمن للجمهور تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة، ويعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات رياضية ومجتمعية متميزة لأبناء المحافظة.