محافظ بني سويف يلتقي مستثمري بياض العرب الصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه المصانع

عقد اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، لقاء مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية ببياض العرب؛ لبحث أوجه التعاون مع جمعية مستثمري بياض العرب ومناقشة عدد من الملفات والتحديات التي تواجه بعض المصانع، في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري بياض العرب، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، وسلمى فتحي مدير الاستثمار، والدكتورة أسماء سامي مدير شئون البيئة بالمحافظة، ودعاء هلال مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بني سويف، حرص أجهزة المحافظة على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه العملية الإنتاجية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المركزية المعنية، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات والرؤى التي تسهم في دعم المصانع القائمة وتشجيع التوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المحافظ استمرار التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق حلول عملية وسريعة للمشكلات المطروحة.

وأشار المحافظ، إلى التزام المحافظة بأداء دورها الكامل في دعم الاستثمار وتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للمشروعات القائمة والجادة، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج.

وكشف عن أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحسن إدارتها، مع التوسع في تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمحافظة.