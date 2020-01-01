 ماجد المصري يبدأ تصوير مسلسله الجديد الوجه الآخر - بوابة الشروق
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ماجد المصري يبدأ تصوير مسلسله الجديد الوجه الآخر

إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:10 ص

بدأ النجم ماجد المصري أمس الثلاثاء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، داخل ديكور شركة بالقرية الذكية وهو الديكور الرئيسي للعمل.

واحتفل ماجد بانطلاق التصوير بصورة لغلاف السيناريو نشرها عبر حسابه بموقع انستجرام معلقا عليها: "بسم الله توكلنا على الله ..الوجه الآخر".

المسلسل بطولة الفنانين ماجد المصري، نسرين طافش،ندى موسى،هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، وقصة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي، ويناقش العمل قضية صراع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثاني البطولات المطلقة للفنان ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي تم عرضه في سبتمبر من العام الماضي، عبر شاشة قناة الحياة.

وشاركه البطولة كل من دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.


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