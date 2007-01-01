بلومبرج: العراق يعتزم تخفيض الإمدادات لبعض العملاء الآسيويين وسط ضغوط من أوبك

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء بأن العراق يعتزم تخفيض الإمدادات التي يزود بها بعض عملائه الآسيويين، في الوقت الذي يسعى فيه لخفض إنتاجه بموجب التزاماته ضمن اتفاق تحالف "أوبك بلس" لخفض الإنتاج.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن شركة تسويق النفط (سومو)، في ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أبلغت ما لا يقل عن أربعة عملاء في المنطقة بأنها لن تلبي طلباتهم للإمدادات التعاقدية توريد الشهر القادم.

وأشارت إلى أن اثنين من المشترين لن يستلما أي إمدادات من نفط البصرة في أغسطس، وأن شركة التسويق ستحاول تلبية احتياجاتهما في الشهر المقبل.

ويتعرض العراق، الذي عُرف بعدم الالتزام بحصته من خفض الإنتاج في الماضي، لضغوط متزايدة من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك بلس للالتزام بحصته من خفض الإنتاج.