إيطاليا وأسبانيا تطالبان الأتحاد الأوروبي باتخاذ قرار حول خطة الإنعاش الشهر الحالي

يطالب رئيسا وزراء إيطاليا وأسبانيا، المتضررتان بشدة من وباء فيروس كورونا الأتحاد الأوروبي باتخاذ قرار حول خطة إنعاش اقتصادي للتكتل في يوليو الجاري.



تأتي تصريحاتهما قبل قمة للأتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث سيناقش الزعماء الـ27 للتكتل خطة إنعاش طموحة بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار)، عبارة عن 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في شكل قروض.



وقال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي للبرلمان في روما في تصريحات قوبلت بتصفيق حاد "تلك المرة، سنفوز جميعا أو سنخسر جميعا".



وفي خطابه بشأن السياسة الأوروبية، دعا كونتي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار حول خطط الإنعاش "في يوليو" مضيفا أن التكتل يجب ألا يفكر في حل وسط بشأن حجم الخطة.



وتوجه رئيس وزراء أسبانيا، بيدرو سانشيز إلى السويد اليوم الأربعاء - وهي واحدة من الدول التي تعرف باسم "فروجال فور"، التي تضغط في اتجاه ضد المنح- للقاء نظيره، ستيفان لوفين.



وتضغط مجموعة دول، /فروجال فور/ وهي النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في اتجاه ضد المنح، مصرة على أن المساعدات التي توجه كقروض لابد أن تكون مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ملزمة.



وقال سانشيز إنه على الرغم من أن المفاوضات صعبة، فإن رؤساء الدول والحكومات ملتزمون بالتوصل لاتفاق في يوليو الجاري.



وتحدث لوفين أيضا عن عدم تضييع أي وقت في البحث عن حل وسط، قائلا إنه لا يمكن أن يكون هناك أي هدف آخر، غير التوصل لاتفاق، على الرغم من أنه شدد على أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن يوافقوا على الخطة.



وتضرر الاقتصاد الإيطالي المتعثر بشدة بشكل خاص بسبب الأزمة الصحية، حيث سجلت البلاد 35 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.



وتعتمد البلاد بشكل كبير على السياحة، التي لم تنتعش بعد وتتطلع لبروكسل من أجل الدعم.