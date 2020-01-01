أفغانستان: تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الأربعاء 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من 682 عينة، تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



وطبقا لبيانات وزارة الصحة العامة، فإنه تم اختبار 81 ألفا و934 عينة في مراكز اختبار حكومية وهناك 11444 حالة نشطة في البلاد.



وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الوزارة أيضا 32 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس وتعافي 1002 شخص.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 ألفا و994 وإجمالي حالات الوفاة 1094 وتعافى 22 ألفا و456 شخصا.