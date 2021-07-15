تامر حسني ردا على حلا شيحة: هو الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس إنما جوه السينمات عادي

رد الفنان تامر حسني على هجوم الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نافيا قطعه أية وعود لها بخصوص الكليب، مشيرا إلى أنه حذف مشاهد أخرى بناء على طلبها، مؤكدا تقاضيها مبلغ مالي كبير عن دورها الذي أدته بنفسها بدون ضغط عليها من أي أحد.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "نهاركم جميل يا أغلى الناس.. الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير".

وتابع: "للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو".

وأضاف: "أولا أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف.. الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

وقال: "الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم، هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟، منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه! هو مش أنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟!".

وأوضح: "أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، أنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا، ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما أنتِ فجأه اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع! وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا".

وأضاف: "بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وأنتِ عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلا هو دا يُعقل ؟!".

واختتم: "أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا؛ احتراما لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة اني مستاهلش منك كدا، وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".