 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 10:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58


نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:15 م

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية لولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، العثور على 9 جثث لضحايا الفيضانات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 58 شخصا.

ونقلت قناة "SWR" التلفزيونية عن وزير داخلية راينلاند بالاتينات، روجر ليفينز، قوله: "ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من الكشف عن تسعة ضحايا آخرين".

وأضاف: "نتيجة الكارثة طبيعية في غرب ألمانيا، لقي ما لا يقل عن 58 شخصا حتفهم".

وأعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق، أن "ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك