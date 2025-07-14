قالت مصادر مطلعة، إن شركة البرمجيات الأمريكية أوتو ديسك لم تعد تسعى للاستحواذ على منافستها بي.تي.سي التي كانت ستُصنف كواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا لهذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، أن شركة البرمجيات قررت تأجيل العمل على الصفقة المحتملة لشراء بي.تي.سي.

وتراجع سهم أوتو ديسك بأكثر من 10% منذ 8 يوليو قبل يوم واحد من نشر تقرير بلومبرج عن الصفقة.

وفي ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، بلغ سعر سهم أوتو ديسك 280.39 دولار لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 60 مليار دولار. وارتفع سعر السهم قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم بنسبة 11.5%، في حين وصلت القيمة السوقية لشركة بي.تي.سي إلى 23.2 مليار دولار.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، قالت أوتو ديسك إنها لا تزال تُركّز على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك "تخصيص رأس المال للاستثمار العضوي، وعمليات الاستحواذ المُستهدفة، وعمليات الاستحواذ المُدمجة". ولم تُشر إلى شركة بي.تي.سي أو أي أهداف مُحتملة أخرى في البيان، مضيفة أنها ستواصل أيضًا تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم.

يذكر أن شركة الاستثمار المالي ستاربورد فاليو، استحوذت على حصة في شركة أوتو ديسك في وقت سابق هذا العام، ودعت إلى إجراء تغييرات في مجلس الإدارة بسبب مخاوف بشأن أداء شركة البرمجيات وكيفية تعاملها مع تحقيق محاسبي. وينصبّ تركيز حملة شركة ستاربورد على رغبة أوتو ديسك في تحقيق تحسين كبير في هامش الربح وخفض صافي نفقات التشغيل. وقد شكك المحللون في إمكانية دعم ستاربورد للاستحواذ على شركة بي.تي.سي.

وتأسست شركة بي.تي.سي في ثمانينيات القرن الماضي، وتُساعد برمجياتها المصنّعين على تصميم منتجات معقدة، بما في ذلك الطائرات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطبية. وكان استحواذ أوتو ديسك على الشركة سيأتي في ظلّ اندماج قطاع البرمجيات الصناعية، حيث من المتوقع نمو الطلب مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.