معرض القاهرة الدولي للكتاب: 91 ألف زائر للمعرض في اليوم الرابع عشر

شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 91 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري بالرغم من ظروف جائحة "كورونا" العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً بأن هذه الأرقام في ظل هذه التحديات تمثل معدلات رائعة للحضور، متوقعاً أن يشهد اليوم الختامي للمعرض مزيداً منها ، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

وشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين جنيه إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.