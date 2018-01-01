الرئيس العراقي يشيد بدعم إيران لبلاده فى محاربة الإرهاب

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء على عمق الروابط التاريخية مع إيران، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

وقال الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي "أن العراق المقتدر والآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يُمثل عاملَ استقرارٍ ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي". حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأشاد بمواقف إيران ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة عصابات داعش.

من جانبه أكّد محمود علوي أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها للشعبين الصديقين، وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة.