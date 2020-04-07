 وزير الخارجية اليمني: الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي تؤكد أنها لا تختلف عن «داعش والقاعدة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية اليمني: الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي تؤكد أنها لا تختلف عن «داعش والقاعدة»

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 8:22 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 8:22 ص

 أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال القمع والتنكيل، الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تكشف مشروعها الظلامي بعيدا عن ادعاءاتها أمام العالم، وأنها لا تختلف عن "داعش، القاعدة"، وحجم التضييق الذي تفرضه على ملايين اليمنيين من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، ومحاولة فرض أحكامها المتطرفة عليهم.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية، والأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها، والمستقبل القاتم، الذي ينتظر اليمنيين، فيما لو تمكنت من فرض انقلابها بالقوة.


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