انتشال جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد

تمكنت جهود رجال الإنقاذ النهري ببورسعيد، من انتشال جثة الطفل (عبد الله إبراهيم - ١٤ سنة) من محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 24 ساعة من غرقه بمنطقة خلف نادي الصيد بنطاق حى الشرق.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العاة، التى أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بدفن الجثة.

ومن جهة أخرى تمكن الأهالي من إنقاذ شاب من الغرق على شاطئ مصيف قناة السويس بمدينة بورفؤاد، وتم نقله بمعرفتهم إلى مستشفى الطوارئ التابعة للهيئة للعلاج، حيث تبين أنه شرب كميات من مياه البحر بسبب ارتفاع الموج على الرغم من رفع الراية السوداء التحذيرية من النزول للمياه.