أسعار القمح العالمية تفقد مكاسبها منذ بداية العام

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو للسلع، بسبب احتمالات تراجع الطلب، مقارنة بالمخاوف من تراجع المعروض نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.