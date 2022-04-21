المدينة المنورة تستقبل أكثر من 40 ألف حاج بعد أدائهم فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول 40 ألفا و 387 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس الخميس بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وذكرت الوزارة - في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 36 ألفا و877 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 918 حاجا، كما استقبل مركز حجاج البر 2562 حاجا بعد أداء فريضة الحج.

وطبقا للإحصائية فقد غادر 2863 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من ببنهم 2783 حاجا غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.