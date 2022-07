قدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، لاعبه الجديد رافينيا، الوافد من ليدز يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا توصله لاتفاق مع ليدز يونايتد بشأن انتقال رافينيا للفريق الكتالوني بعقد يمتد لخمس مواسم حتى 2027، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية أن قيمة الصفقة يصل إلى 67 مليون يورو.

وعقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الجمعة، في ملعب كامب نو لتقديم رافينيا رسميًا لوسائل الإعلام، وشهد المؤتمر توقيع لابورتا ورافينيا على عقد انضمام اللاعب للبلوجرانا.

وفي أول تعليق له عقب انتقاله رسميًا لبرشلونة، قال رافينيا:" إنه حلم أصبح حقيقة منذ أن كنت طفلًا وبالنسبة لعائلتي أيضًا، سأبذل أقصى ما في وسعي مع برشلونة".

ومن المتوقع أن يعلن خوان لابورتا في مؤتمر اليوم بقاء عثمان ديمبلي مع البلوجرانا بعد موافقته على شروط برشلونة لتمديد التعاقد.

🗣️ Raphinha: ❝It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.❞ 💙❤️ pic.twitter.com/sMlJmKkYw2