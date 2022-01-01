كريم دلهوم مدربا جديدا للصفاقسي التونسي خلفا لنبيل الكوكي

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قرر نادي الصفاقسي التونسي تعيين كريم دلهوم مدربا للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل المدرب نبيل الكوكي.

وكان دلهوم عمل مساعدا للكوكي الذي قاد الصفاقسي في منافسات مرحلة التتويج بالدوري المحلي للموسم الكروي المنقضي وقاده لاحتلال المركز الثالث المؤهل لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي وإلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس تونس التي ستجرى في سبتمبر المقبل.

وبعد رحيل الكوكي لتدريب نادي بلوزداد الجزائري سيتولى كريم دلهوم وهو لاعب سابق في الصفاقسي، تدريب الفريق ومعه المدرب المساعد ونجم الفريق السابق طارق سالم، وفق ما أعلن النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة.

ويبدأ الفريق الذي يعاني من قرار بمنع الانتداب وضائقة مالية ومشاكل إدارية، تدريباته للموسم الكروي الجديد يوم 18 يوليو الجاري.

ويقود النادي هيئة تسييرية مؤقتة الى حين تنظيم جلسة عامة انتخابية يوم 18 أغسطس المقبل.