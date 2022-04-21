رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا يقدم استقالته

أكد رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا، اليوم الجمعة، أن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا تقدم بخطاب استقالته.



وفي خطاب تلفزيوني مباشر للأمة، قال رئيس البرلمان إنه تم قبول استقالة راجاباكسا وأن رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه سيؤدي اليمين كقائم بأعمال رئيس سريلانكا حتى ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد.



وكان قد تم تعيين ويكريمسينجه يوم الأربعاء قائما بأعمال الرئيس في أعقاب فرار راجاباكسا من البلاد، ولكن يجب الآن إعادة تعيينه في المنصب في ضوء قبول استقالة الرئيس بشكل رسمي.



ومن المقرر أن يجتمع البرلمان السريلانكي يوم السبت المقبل لتحديد موعد انتخاب أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 225 نائبا، رئيسا جديدا للبلاد.



وفر راجاباكسا من سريلانكا إلى جزر المالديف في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن اجتاح المتظاهرون المناهضون للحكومة مقر إقامته الرسمي في العاصمة كولومبو، في الوقت الذي لا تزال البلاد تعاني فيه من ازمة اقتصادية شديدة ونقص حاد في الوقود.