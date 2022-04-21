وزير النقل بمالطا يعرب عن تقديره لمصر ويوجه التهنئة على استضافة مؤتمر المناخ

أعرب وزير النقل والبنية التحتية والمشروعات الكبرى بمالطا الدكتور "آرون فروجا" عن تقديره الكبير لمصر.. متقدما بالتهنئة على استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا مع وزير النقل.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السفير أنيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز في مجالات النقل والبنية التحتية والمشروعات الكبرى في مصر، من عملية إنشاء مدن جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والثورة الهائلة في مجال بناء وتشييد الطرق والكباري.

كما أبرز مشروعات النقل الكبرى ومن بينها خطوط المترو الجديدة والمونوريل، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد الوزير المالطي بالتطورات الكبيرة المحرزة في مجالات النقل والبنية التحتية والمشروعات الكبرى في مصر، منوها بالقدرات المالطية في مجال النقل والشحن البحري.

وعبر عن تطلع حكومة بلاده للعمل مع مصر على مشروعات مستقبلية مثل إنشاء خطوط مترو أنفاق.

كما ذكر الوزير أن مالطا بصفتها أكبر مسجل للسفن في الاتحاد الأوروبي والخامسة عالميا يمكنها نقل خبراتها إلى مصر، والتنسيق بين الخبراء المالطيين ونظرائهم المصريين المعنيين في هذا المجال.