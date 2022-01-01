ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام بجدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الجمعة في قصر السلام بجدة، حسبما أفادت قناة "العربية".



ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، مساء اليوم حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين.



وأفادت قناة العربية أن الأمير محمد بن سلمان سيعقد اجتماعا مع بايدن بعد لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وفي وقت سابق اليوم، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في الساعة (1754) بالتوقيت المحلي (1454 بتوقيت جرينتش) في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب.