بريطانيا تستدعي السفير الروسي إزاء تقارير عن وفاة عامل إغاثة بريطاني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي أندريه كيلين، للتعبير عن قلق المملكة المتحدة العميق إزاء التقارير المتعلقة بوفاة المواطن البريطاني بول أوري في الأسر في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، في بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني اليوم الجمعة: "صدمت لسماع تقارير عن وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول أوري أثناء احتجازه لدى وكيل لروسيا في أوكرانيا. يجب أن تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وأضافت تروس، أن أوري تم القبض عليه أثناء قيامه بعمل إنساني حيث كان في أوكرانيا لمحاولة مساعدة الشعب الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي، على حد قولها. واتهمت الحكومة الروسية ومن وصفتهم بـ"وكلائها" بارتكاب الفظائع وتوعدت بمحاسبة المسؤولين.

وكلفت تروس وزير الخارجية، السير تيم بارو، الوكيل الدائم الثاني لوزارة الخارجية البريطانية باستدعاء السفير، لحث روسيا على توضيح وضع أوري. وسيطالب تيم الاتحاد الروسي بالوفاء بجميع التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك احترام وحماية جميع المدنيين. وسيوضح أن المملكة المتحدة تحمل الاتحاد الروسي المسؤولية عن سلامة ورفاهية المدنيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا بما في ذلك تلك الموجودة داخل ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، والتي لا تعترف بهما المملكة المتحدة كدولتين مستقلتين.