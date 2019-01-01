المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

أكد المركز الروسي للمصالحة، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خرق بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليج جورينوف، في بيان، اليوم السبت، إنه "خلال اليوم جرى 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تجنب الصدام المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات مُسيرة لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن "طائرتين مقاتلتين من طراز "تايفون" وطائرتين من طراز "رافال" وطائرة مُسيرة "إم كيو 1 سي" اخترقت الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".