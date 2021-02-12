كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، مصير اللاعب طارق حامد مع ناديه اتحاد جدة، مع اقتراب النمور من التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو.

ووفقًا لـ صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن طارق حامد خرج من حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو، مع اقتراب ضم فابينيو نجم ليفربول

وأضافت الصحيفة السعودية أن إدارة الاتحاد تسعى لتسويق خدمات طارق حامد، حيث لازال في عقده مع العميد موسمًا قبل نهاية عقده في صيف 2024، مشيرة أن اللاعب يمتلك عرضًا من بيراميدز.

وأتمت الصحيفة أن طارق حامد أصبح يواجه صعوبة في البقاء مع الاتحاد في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الثنائي كانتي وسلطان الفرحان.