قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه من المقرر أن تعود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تونس يوم الأحد برفقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا مارك روته.

وأفاد المتحدث بأن الزيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت المتحدثة دانا سبينانت إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ستزور تونس الأحد برفقة جورجيا ميلوني ومارك روته، مضيفة أنهم سيلتقون بالرئيس قيس سعيد بعد الظهر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكّرت بزيارة المسؤولين السابقة في 11 يونيو الماضي، عندما قدّم الاتحاد الأوروبي عرضا لـ"شراكة إجمالية" مع تونس، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.

وأضافت المتحدثة: "نأمل في الانتهاء من المناقشات التي بدأناها خلال الزيارة الأخيرة في يونيو".

وكانت ميلوني قد زارت تونس مرتين الشهر الماضي وفي المرة الثانية كانت برفقة أورسولا فون دير لاين ومارك روته، لتمهيد الطريق للاتفاق على عدة قضايا بما في ذلك الهجرة.

وتشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلا عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة حيث تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافحة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة استثمارية كبيرة وبذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة أزمتها المالية الحادة وتجنب مخاطر التخلف عن سداد الديون.