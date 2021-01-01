لايبزيج يتعاقد مع مهاجم لانس الفرنسي

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أعلن نادي لايبزيج الألماني، مساء الجمعة، تعاقده مع المهاجم لويس أوبيندا من فريق لانس الفرنسي.

ووقع اللاعب البلجيكي عقدا مع النادي حتى يونيو 2028، ومن المتوقع أن يكون بديلا لكريستوف نكونكو، الذي انتقل إلى تشيلسي.

ووفقا لتقارير، دفع لايبزيج 35 مليون يورو(3ر39 مليون دولار) بالإضافة لمكافآت للتعاقد مع اللاعب، الذي سيصبح أغلى صفقة يبرمها النادي.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايبزيج:" أجرينا المفاوضات مع لانس بشروط متساوية وبطريقة بناءة ولكن صعبة، وفي النهاية وجدنا حل مقتنعون أنه عادل في جميع النواحي".

وأضاف:"كنا ضمن الإطار المادي المخطط له فيما يتعلق بقيمة الصفقة".

وأصبح أوبيندا سادس لاعب ينضم للايبزيج استعدادا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع فابيو كارفاليو، وكريستوف باومجارتنر، وبنيامين سيسكو، ونيكولاس سيوالد، وليوبولد زينجلر.

وسيشهد الفريق تغييرات كبيرة بعد رحيل نكونكو، وكونراد لايمر، ودومينيك سوبوسالاي وأنجيلينو وتوم كراوس.