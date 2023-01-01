21 مصابا بينهم 13 طفلا في انقلاب ميني باص بالساحل الشمالي

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق الساحل الشمالى الدولي، أسفر عن إصابة ٢١ شخصا، بينهم ١٣ طفلا وطفلة وأربع سيدات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مستشفى العلمين المركزى استقبل ٢١ مصابا بواقع أربعة رجال وأربع سيدات و١٣ طفلا وطفلة، من ثلاثة أسر وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة،جراء انقلاب سيارة مينى باص كانوا يستقلونها أمام بوابة ٣ بقرية مارينا بالساحل الشمالي.

وأكد أن حالة جميع المصابين ما بين المتوسطة ومطمئنة، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح قطعية.

وأشار إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث،ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.