السلطات اليابانية تحذر من انهيارات أرضية وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة

حذرت السلطات اليابانية من انهيارات أرضية وفيضانات عارمة بعد هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد.



وشهدت مقاطعة أكيتا فيضان نهر على ضفافه في العاصمة الإقليمية اليوم السبت، وحثت سلطات المقاطعة السكان على البحث عن مأوى.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد أن أصيب منزل بانهيار أرضي.



وأدت العاصفة إلى توقف قطار شينكانسن فائق السرعة بين مدينتي موريوكا وأكيتا مؤقتا.



وتكافح اليابان مع هطول أمطار غزيرة منذ أيام.



ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في جنوب غرب اليابان بسبب حالة الطقس في الأيام الأخيرة، حيث فاضت الأنهار على ضفافها وسط أنباء عن انهيارات أرضية في عدة أماكن، مما ألحق أضرارا بالمنازل.



وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من مخاطر استمرار هطول الأمطار في شمال شرق البلاد يوم الأحد.