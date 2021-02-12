تعرف على مواعيد أبرز مباريات الدور الأول من الدوري السعودي

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كشفت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، عن جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة، والتي ستنطلق في شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس القادم، حيث تستمر مباريات الدور الأول من البطولة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وسيواجه فريق الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خيسوس، نظيره الاتحاد في الكلاسيكو بالجولة الخامسة من المسابقة، حيث ستقام المباراة يوم 1 سبتمبر القادم.

فيما سيلتقي الهلال مع نظيره النصر في ديربي الرياض، بالجولة الـ 15 من الدوري السعودي يوم 2 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد أبزر مباريات الدور الأول من المسابقة كما يلي:

الجولة الرابعة: النصر ضد الشباب - 29 أغسطس

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد الهلال - 1 سبتمبر

الجولة السابعة: النصر ضد الأهلي 22 سبتمبر

الجولة الثامنة: الهلال ضد الشباب 30 سبتمبر

الجولة التاسعة: الاتحاد ضد الأهلي 7 أكتوبر

الجولة الـ 11: الهلال ضد الأهلي 26 أكتوبر

الجولة الـ 12: الشباب ضد الاتحاد - 3 نوفمبر

الجولة الـ 14: الأهلي ضد الشباب - 25 نوفمبر

الجولة الـ 15: الهلال ضد النصر - 2 ديسمبر

الجولة الـ 17: الاتحاد ضد النصر - 14 ديسمبر