تقرير: إطلاق سراح وزير المالية الليبي الأسبق فرج بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس

أفاد موقع "روسيا اليوم " الإخباري، اليوم السبت، بأنه تم إطلاق سراح وزير المالية الليبي الأسبق فرج بومطاري، بعد أيام من احتجازه في طرابلس.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن النائب العام أمر بإطلاق سراح وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وذلك بعدما أدى اعتقاله في طرابلس إلى إغلاق حقول نفط وخسارة البلاد نحو 340 ألف برميل يوميا.

وكان مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا قد أعلنوا إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، محملين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة.

وطالب أعيان ليبيا الجهات التي احتجزت بومطاري المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أثناء زيارته إلي مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه.

كما أقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين وذلك للضغط لإطلاق سراح بومطاري الذي احتجز في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي.

واحتجز بومطاري هذا الأسبوع في العاصمة طرابل، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

وأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن إغلاق بعض حقول النفط، ردا على احتجاز الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري.