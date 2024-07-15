الحكومة الألمانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

ناشدت الحكومة الألمانية مواصلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأقصى سرعة، وذلك بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس، والتي خلفت عشرات الشهداء أول أمس السبت،

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين، إن "وقف إطلاق النار هذا ضروري بشكل ملح من أجل إطلاق سراح الرهائن وتخفيف المحنة الإنسانية للمدنيين في غزة".

وزعمت إسرائيل أن الغارة الجوية على مواصي خان يونس في القطاع المحاصر كانت تستهدف قياديين في حركة حماس.

ونفى ممثل للجناح السياسي في حركة حماس صحة تقارير ذكرت أن الحركة قطعت المحادثات غير المباشرة الجارية كرد فعل على العدوان الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين، أن الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين في عملياته، وقال: "كل طفل يموت في غزة هو عدد كبير جدًا".