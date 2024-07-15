ورش تمثيل وفنون شعبية ضمن الأنشطة الصيفية لقصور الثقافة بالأقصر

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تدريبية بعنوان لتعليم الحساب الذهني للأطفال، قدمت خلالها المدربة دعاء عبد الحميد، نبذة تعريفية عن البرنامج وأهميته في القيام بالعمليات الحسابية المختلفة، وأهم الأدوات المستخدمة لتنمية الذكاء.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، نظم الفرع برئاسة حسين النوبي، مجموعة متنوعة من الورش الفنية بقصر ثقافة الأقصر منها تصميم لوحات بالرصاص وورق الكانسون، وورشة عمل أشكال فنية بقصاصات من الفوم الملون وألوان الباستيل، بجانب ورشة لوحات مستوحاة من الفن الشعبي بالألوان المائية، وأخرى لعمل تصميمات بخامات معاد تدويرها.

فيما تواصلت فعاليات كل من ورشة "إعداد ممثل مسرحي" للمخرج محمود النجار، وورشة الفنون الشعبية للأطفال تدريب أحمد سعد.