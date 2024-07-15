صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات إلى 22 شهيدا و102 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال بمدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة إلى 22 شهيدا و102 جريح.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ283 على القطاع.

وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و216 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و664 و89 ألفًا و97 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.