إصابة فتى فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشيوخ العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الشيوخ وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي في الصدر، وصفتها مصادر طبية بالخطيرة، وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام.

يأتي ذلك فيما قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وأسرى سابقون».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، إلى جانب ذلك تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا».



