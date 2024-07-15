الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن سلاح الجو شن غارات على مواقع للبنية التحتية تابعة لحزب الله في مناطق ميس الجبل وبني حيان وعيتا الشعب في جنوبي لبنان، بالإضافة إلى منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة الحولة بجنوب لبنان، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت "واي نت".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة حربية معادية دمرت منزلا في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، دون وقوع اصابات.

ووفقا للوكالة، عملت فرق الدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الاسرائيلي جدد قرابة الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي غاراته الجوية على بلدة عيتا الشعب.

وتشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، التي اعلنت دعمها لقطاع غزة بسبب الحرب التي أعلنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.