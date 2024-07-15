محافظ الغربية يتفقد مستشفى المجمع الطبي النموذجي التابعة لهيئة التأمين الصحي بطنطا

تفقد الواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مستشفى المجمع الطبي النموذجي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمدينة طنطا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و لمتابعة سير العمل بالمستشفى و لتلبية كافة احتياجاه المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحي، إلى شرح واف عن آلية العمل وقوة الأطقم الطبية، وحجم تردد الحالات على مدار اليوم، وعن الخدمات الطبية المقدمة في كافة الأقسام للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي وقسم الطوارئ ووحدة القسطرة القلبية وقاعات الرعاية المركزة وقسم الإقامة الداخلية وقسم الرعاية المتوسطة ووحدة العلاج الكيماوي، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.



وأجري المحافظ حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء مؤكدا لهم أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وفيما يتعلق بمشكلة نقص عدد من الأدوية، وجه محافظ الغربية، مدير المجمع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي، لمخاطبة الهيئة لتدبيرها في أسرع وقت ممكن، للتخفيف عن المرضى ،وأشاد محافظ الغربية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا ان المستشفى تتيح خدمات طبية وعلاجية لائقة بالمواطنين،

جاء ذلك بحضور الدكتورة علا البنهاوى (مدير عام مستشفى المجمع الطبي، الدكتور اشرف سمير (مدير الشئون الطبية بفرع الغربية)،الدكتور حسن الصياد (نائب مدير مستشفى المجمع الطبى).