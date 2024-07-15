 إعلام عبري: المعارضة تضع على جدول الأعمال مشروع قانون لحل الكنيست - بوابة الشروق
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إعلام عبري: المعارضة تضع على جدول الأعمال مشروع قانون لحل الكنيست

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:57 م

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن المعارضة الإسرائيلية وضعت على جدول الأعمال مشروع قانون لحل الكنيست، والذي من المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل.

وبنهاية مايو الماضي، تقدم حزب بيني جانتس، المستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية، بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحزب في بيان: «تقدمت رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25؛ استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني جانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر».

من جهته، قال حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل في بيان إن «حل حكومة الوحدة يمثل مكافأة لـ(يحيى) السنوار واستسلاما للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الرهائن».


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