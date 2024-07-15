يخطط أحد قادة الجمهوريين في مجلس النواب لجلسة استماع مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي، بعد أن تم إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا مساء السبت.

صباح الأحد، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية المسلح الذي أطلق النار في تجمع ترامب باسم توماس ماثيو كروكس. وأفادت الخدمة السرية بأن المسلح وأحد الحضور في التجمع قد توفيا، فيما أُصيب اثنان من المشاهدين بجروح خطيرة.

قدم رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، جيمس كومر، من ولاية كنتاكي، طلبًا لجلسة إحاطة مع الخدمة السرية، وقال إنه سيدعو كيمبرلي شيتل، مديرة الوكالة، للشهادة في جلسة استماع.

وقال كومر في بيان صحفي يوم السبت: "صلواتي مع الرئيس ترامب وضحايا محاولة الاغتيال في تجمع اليوم في بنسلفانيا. أشكر أعضاء الخدمة السرية الشجعان الذين خاطروا بحياتهم لحماية الرئيس ترامب، وأشكر الأمريكيين الوطنيين في الجمهور الذين ساعدوا الضحايا الأبرياء. العنف السياسي بكل أشكاله غير أمريكي وغير مقبول. هناك العديد من الأسئلة ويجب أن نحصل على إجابات. لقد تواصلت بالفعل مع الخدمة السرية للحصول على إحاطة، وأدعو أيضًا مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل للحضور لجلسة استماع. ستقوم لجنة الرقابة بإرسال دعوة رسمية قريبًا."

من هي كيمبرلي شيتل؟

كيمبرلي شيتل هي مديرة الخدمة السرية، تم تعيينها في سبتمبر 2022 كمديرة الـ27 للخدمة السرية الأمريكية. تم اختيارها من قبل الرئيس جو بايدن في أغسطس 2022. خدمت شيتل لأكثر من 25 عامًا في عدد من المناصب القيادية داخل الخدمة السرية. عملت في قسم حماية نائب الرئيس، وفي عام 2021 منحها بايدن جائزة الرتبة الرئاسية.

ما هي مهام مديرة الخدمة السرية؟

في دورها كمديرة للخدمة السرية، تكون شيتل مسؤولة عن تنفيذ مهام الحماية والتحقيقات للوكالة. يتألف فريق العمل من عدة أقسام داخل الخدمة السرية، بما في ذلك الوكلاء الخاصين، ضباط الفرقة الموحدة، ضباط إنفاذ القانون الفني، والموظفين الإداريين والفنيين.

ماذا كانت تفعل كيمبرلي شيتل قبل الخدمة السرية؟

قبل أن تصبح مديرة الخدمة السرية، عملت شيتل في شركة بيبسيكو كمديرة كبيرة في الأمن العالمي، حيث كانت تشرف على البروتوكولات الأمنية لمنشآت الشركة في أمريكا الشمالية. كانت شيتل أيضًا مساعدة مدير مكتب التفاصيل الحماية في الوكالة قبل انضمامها إلى بيبسيكو.

كما شغلت منصب الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الخدمة السرية في أتلانتا، حيث كانت تشرف على جميع المهام المتعلقة بالتحقيق واستخبارات الحماية وزيارات الحماية في ولاية جورجيا.

متى ستدلي مديرة الخدمة السرية بشهادتها؟

من المتوقع أن تُعقد جلسة الاستماع في 22 يوليو 2024، وفقًا لرسالة من لجنة الرقابة والمساءلة.