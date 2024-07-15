خبير بريطاني: احتمال تولي ترامب الرئاسة يثير قلق زيلينسكي

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن احتمال وصول دونالد ترامب إلى السلطة وفوزه بالانتخابات الرئاسية سيكون موضع قلق كبير لفلاديمير زيلينسكي.



وأضاف الخبير في قناته على موقع يوتيوب : "في شهر يناير المقبل، قد يتعين على زيلينسكي مواجهة مجموعة من الجمهوريين (الذين يدعمون العمل العسكري مع روسيا) الذين اختاروا دونالد ترامب كمرشح من هذا الحزب الأقل حماسا عن جو بايدن في الحديث عن أوكرانيا.. ما سيجعل زيلينسكي وحكومته في حالة توتر شديدة".



ولفت ميركوريس إلى أنه لا يمكن للأوكرانيين أن يغيروا من حقيقة أن السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لا يسير لصالحهم.

وأكد الخبير: "أنهم يدركون جيدا أن احتمال وصول ترامب إلى السلطة هو سيناريو مثير للقلق".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب.