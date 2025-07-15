ينطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

تحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وانطلقت فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

يتضمن حفل الختام عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم توثيقي عن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان، يعقبه عدد من الكلمات من اللجنة العليا المنظمة، يليها تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب، ثم يتم إعلان جوائز المهرجان، التي تُعلنها لجنة التحكيم.

لجنة التحكيم: الفنان اليوناني إيفدوكيموس تسولاكيدس (رئيس اللجنة)، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتورة ليلى عبد المنعم، والفنان الكويتي عبد العزيز صفر، والفنان عمرو عبد الله، والفنان سامح بسيوني، والمخرج أحمد خالد أمين، ومقرر اللجنة: ماجي أحمد.

واللجنة العليا للمهرجان: الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور هاني أبو الحسن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة منال فودة، رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان، والدكتور طارق عبد المنعم.

وتُعد هذه النسخة هي أول دورة دولية تنفتح فيها فعاليات المهرجان على العالمية، حيث شهدت مشاركة فرق مسرحية من دول عربية وأجنبية، شملت: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

تنقسم المسابقات هذا العام إلى محورين: العروض الطويلة، والعروض القصيرة.

وقد تقدم للمشاركة في دورة هذا العام: 105 عروض طويلة، تم اختيار 10 عروض منها، و65 عرضًا قصيرًا، تم اختيار 11 عرضًا منها.