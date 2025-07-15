ماذا قال ديفيد أنشيلوتي قبل تدريب بوتافوجو؟

بدأت رحلة ديفيد أنشيلوتي، مع نادي بوتافوجو البرازيلي، دون أن يتبع والده كارلو الذي كان ملازمًا له منذ انطلاق مسيرته التدريبية.

وأدلى ديفيد أنشيلوتي، بتصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "بالتأكيد، اختلفت مع والدي في الكثير من الأحيان من الناحية التكتيكية، والآن تبدأ قصتي".

وأضاف ديفيد: "أنا فخور بكوني ابن كارلو، لكن الآن يبدأ طريقي ومشواري، أعلم أن علي إثبات نفسي بالعمل والنتائج، وهذا ما سأفعله، وأنا هنا بفضل عملي الخاص".

وأكمل المدرب الإيطالي: "أنا ملتزم 100% مع فريق بوتافوجو، والنادي البرازيلي هو أفضل مكان أبدأ فيه مسيرتي كمدرب أول".

وأتم ديفيد: "كوني لاعبًا شابًا يمنحني بعض المزايا وسأرتكب أخطاء، فهذا جزء من النمو، لكننا نعمل في بيئة يتعلم فيها الجميع وأريد أن أتطور مع بوتافوجو".