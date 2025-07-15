 ماذا قال ديفيد أنشيلوتي قبل تدريب بوتافوجو؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماذا قال ديفيد أنشيلوتي قبل تدريب بوتافوجو؟

الشروق
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 2:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 2:02 ص

بدأت رحلة ديفيد أنشيلوتي، مع نادي بوتافوجو البرازيلي، دون أن يتبع والده كارلو الذي كان ملازمًا له منذ انطلاق مسيرته التدريبية.

وأدلى ديفيد أنشيلوتي، بتصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "بالتأكيد، اختلفت مع والدي في الكثير من الأحيان من الناحية التكتيكية، والآن تبدأ قصتي".

وأضاف ديفيد: "أنا فخور بكوني ابن كارلو، لكن الآن يبدأ طريقي ومشواري، أعلم أن علي إثبات نفسي بالعمل والنتائج، وهذا ما سأفعله، وأنا هنا بفضل عملي الخاص".

وأكمل المدرب الإيطالي: "أنا ملتزم 100% مع فريق بوتافوجو، والنادي البرازيلي هو أفضل مكان أبدأ فيه مسيرتي كمدرب أول".

وأتم ديفيد: "كوني لاعبًا شابًا يمنحني بعض المزايا وسأرتكب أخطاء، فهذا جزء من النمو، لكننا نعمل في بيئة يتعلم فيها الجميع وأريد أن أتطور مع بوتافوجو".

 


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