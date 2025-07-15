ألمانيا وفرنسا تطلقان مبادرة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التنافسية الأوروبية

أعلنت ألمانيا وفرنسا، اعتزامهما العمل على دعم الشركات الناشئة بشكل أقوى.

وفي مقال زائر مشترك في صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية وصحيفة "ليزيكو" المالية الفرنسية، كتب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل ونظيره الفرنسي إريك لومبار: "نحن نريد أن تهيّئ أوروبا بيئة يمكن فيها للشركات المبتكرة أن تنمو لتصبح رائدة عالميا".

ولهذا الغرض، يعتزم الوزيران، تشكيل لجنة خبراء، على أن يتولى رئاستها كريستيان نوييه، المحافظ السابق للبنك المركزي الفرنسي، ويورج كوكيز، وزير المالية الألماني الأسبق.

وذكر الوزيران، أن مهمة اللجنة تتمثل في تقديم مقترحات ملموسة "لتعزيز تمويل الشركات الناشئة في أوروبا".

وأضاف الوزيران، أن قدرة أوروبا التنافسية تراجعت خلال العقدين الماضيين مقارنة بالولايات المتحدة والصين، مؤكدين أنه "يجب على أوروبا أن تتصرف بثقة أكبر على الساحة الدولية وأن تدافع عن مصالحها".

وحذرا من أن فرض "المزيد من الرسوم الجمركية والعوائق التجارية لن يؤدي إلا إلى الخسارة من جميع الأطراف".

وطالب كلينجبايل ولومبار، المفوضية الأوروبية بسرعة تخفيض التزامات التقارير المفروضة على الشركات الكبرى بنسبة 25% "وتقليلها أكثر من ذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز اتحاد الادخار والاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي الوزيران غدا الأربعاء في قصر جينسهاجن بالقرب من برلين في جلسة مغلقة، حيث سيتركز اللقاء على بحث تعزيز القدرة التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.