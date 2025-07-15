محافظ مطروح: توفير سيارة إضافية لنقل المياه لأهالي قرية أم الرخم

وجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بالاسراع في توفير سيارة إضافية لنقل المياه إلى أهالي قرية أم الرخم غرب مطروح، وتوفير المياه لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين للاستماع وبحث طلباتهم وذلك بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة، استمرارا لجهود محافظة مطروح في التواصل المستمر لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين كلا على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية، مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول والتنسيق بينها للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء استعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، جهود المركز في الاستجابة لطلبات المواطنين خلال الفترة من 13 فبراير الماضي حتى اليوم بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين و259 ألف جنيه، منها تحويل عدد من الحالات المرضية من غير القادرين لتلقي العلاج بعدد من المستشفيات خارج المحافظة، وتقديم مساعدات مالية وغيرها من الإعانات والمساعدات العينية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه تم الرد على 16219 شكوى من إجمالي 16351 طلبا، وجار متابعة باقي الشكاوى مع مختلف الجهات المعنية.