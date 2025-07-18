فييرا: شيكابالا أحد كنوز الكرة المصرية وسطر تاريخه بحروف من ذهب

أشاد جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، بأسطورة الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مؤكدًا أنه من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة المصرية، واصفًا إياه بـ"الكنز الكروي" الذي أسعد الجماهير بموهبته الفريدة.

وقال فييرا، في تصريحات «تلفزيونية»: "أحب شيكابالا كثيرًا، فهو من كنوز كرة القدم المصرية، وقدم متعة وسعادة حقيقية للمصريين، ولن يُنسى أبدًا، لأنه لاعب تاريخي".

وأضاف المدرب البرازيلي: "شيكابالا من بين الكبار، وقد سطّر تاريخه بحروف من ذهب مع الزمالك. أشكره على كل ما قدمه بقدمه اليسرى الساحرة، فقد كان يُبهر الجميع بلمساته، ويسجل أهدافًا رائعة من زوايا مستحيلة وفي مباريات مصيرية".

وتابع فييرا: "كنت أتمنى تدريبه عندما كنت مديرًا فنيًا للزمالك، لكن الحظ لم يسعفني، نظرًا لتواجده حينها مع سبورتينج لشبونة البرتغالي".

واختتم: "شيكابالا يستحق كل الاحترام والتقدير على مسيرته، فقد ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الزمالك والكرة المصرية".