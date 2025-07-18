ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، قرية أميرية التابعة لمدينة شاهرود في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 08:16 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتم تحديد مركز الزلزال عند خط طول 54.84 وخط عرض 36.54 في قرية أميرية.

وتقع إيران في منطقة نشطة زلزاليًا بسبب اصطدام الصفائح التكتونية تحت قشرة الأرض، وتشهد هزات أرضية متكررة، كان أعنفها زلزال عام 1990 شمال غربي البلاد، والذي بلغت قوته 7.7 درجات، وأودى بحياة نحو 37 ألف شخص وأصاب أكثر من 100 ألف آخرين.