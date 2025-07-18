 الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 1:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 12:31 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك، و17 في أوريول، و13 في مقاطعة موسكو والعاصمة، و4 في القرم، و3 في بحر آزوف، و2 في مقاطعة سمولينسك، و2 في مقاطعة نيجني نوفغورود، و1 في مقاطعة بيلجورد، و1 في مقاطعة كالوجا، و1 في مقاطعة فورونيج، و1 في البحر الأسود، وفقا لقناة أر تي عربي الروسية.

وصعدت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة بعيدة المدى مستهدفة الأراضي الروسية كجزء من جهودها لصد الغزو المستمر.


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