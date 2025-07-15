العراق: السوداني وطالباني يناقشان ملف تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان ورواتب موظفيه

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ناقش رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الثلاثاء، ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق ورواتب موظفيه.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني استقبل بافل طالباني وتم بحث عدد من الملفات والقضايا الوطنية، ومناقشة ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق ورواتب موظفيه وحل الملفات المشتركة، وفقا للصيغ الدستورية والقانونية النافذة وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وشهد اللقاء، استعراض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وضرورة أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي، من خلال اختيار ممثليه بمجلس النواب.

وتتصاعد وتيرة الاتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق بشأن امتناع الحكومة العراقية عن صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما تؤكد الحكومة العراقية أن الإقليم يمتنع عن تصديرالنفط الخام المنتج من حقوله بسلة واحدة عبر شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية "سومو" لتأمين إيرادات مالية تغطي متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد.