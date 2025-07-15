حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، وقوع هجوم إرهابي استهدف حقل "سرسنك" النفطي في ناحية "جمانكي" بمحافظة دهوك، عبر طائرة مسيّرة مفخخة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة "باسنيوز" الكردية ، إن الهجوم وقع صباح اليوم، "ويُعدّ استمرارًا للهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة في الإقليم، حيث سبقه، مساء أمس، هجوم مشابه بطائرتين مسيّرتين على حقل خورمەلە النفطي في محافظة أربيل".

وعبّرت الوزارة في بيانها عن "إدانتها بشدة واستنكارها لهذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان".

وكان شركة النفط الأمريكية العاملة بحقل "سرسنك" النفطي أعلنت - في بيان - أن انفجارا، لم تُحدد طبيعته، وقع صباحا داخل الحقل مما أدى الى تعليق العمل فيه، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح، لكنه تسبب في أضرار مادية، مشيرا الى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق.

بدوره، أفاد مصدر أمني بسقوط طائرة مسيّرة داخل الحدود الإدارية لناحية "تكية" التابعة لمحافظة السليمانية بإقيلم كردستان محدثة انفجاراً شديداً في المنطقة.

وذكر المصدر، لوكالة "شفق نيوز"، أن "طائرة مسيّرة سقطت صباح اليوم داخل حدود ناحية تكية بمحافظة السليمانية، وتحديداً في محيط منطقة خەندان، ما أسفر عن تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف في مكان الحادث".

وأضاف، أن "سقوط المسيّرة تسبب بصوت انفجار قوي، ما أثار الخوف والذعر بين المواطنين القاطنين في المنطقة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق والتأمين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أفادت أمس الاثنين بتعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غربي محافظة أربيل- عاصمة إقليم كردستان العراق- لاستهداف بطائرتين مسيّرتين.

وذكرت العمليات المشتركة أنه مساء أمس تعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غربي محافظة أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين ( درون ) مجهولتي المصدر، دون تسجيل خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية".

وأضافت أن "التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء".