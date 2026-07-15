أمين مجلس التعاون الخليجي يطالب باتخاذ خطوات رادعة لوقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت.

وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدًا غير مسبوق، ويعكس إصرارًا واضحًا على خرق القواعد والأعراف الدولية كافة، واستهانةً مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها، بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ومحاسبة المسئولين عنها، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومعربًا عن تمنياته للمصابين من منتسبي القوات المسلحة في دولة الكويت بالشفاء العاجل.

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، باعتبارها انتهاكًا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت مصر رفضها القاطع لكل الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.