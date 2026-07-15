الحوثي: نعمل على إعادة تأهيل مطار صنعاء ونتمسك باستمرار الرحلات

قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأربعاء، إنها تعمل على إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي، مؤكدة تمسكها باستمرار تشغيل الرحلات الجوية منه.

جاء ذلك في تصريحات لعضو المكتب السياسي للجماعة علي العماد، نشرها موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين.

وقال العماد إن "معركة كسر الحصار عن اليمن تمثل مسؤولية وطنية وواجبًا لا يمكن التراجع عنه، وليست مجرد خطوة سياسية أو ورقة ضغط عسكرية".

وأضاف أن مؤسسات الجماعة "أدت أدوارها بصورة منسقة، وتعمل حاليًا على إعادة تأهيل مطار صنعاء واستمرار استقبال الرحلات الجوية".

والاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بانتهاك سيادة البلاد، قبل أن تهبط الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن.

وفي المقابل، اتهمت جماعة الحوثي، حينها، السعودية بقصف مطار صنعاء، معتبرة أن ذلك يمثل إنهاءً لخفض التصعيد، دون صدور تعليق فوري من الرياض.

وفيما يتعلق بالطائرة الإيرانية التي كانت تعتزم الهبوط في صنعاء، قال العماد إن طهران "أقدمت على هذه الخطوة وهي تدرك حجم المخاطر المترتبة عليها"، مضيفًا أن "مطارًا بديلًا جرى تجهيزه تحسبًا لأي استهداف".

كما أعلنت الجماعة، الاثنين، استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وفي السياق، قال العماد: "يجب أن يدرك العدو أن الحصار سينكسر، وأن حركة الطيران ستستمر، وأن أي تعنت جديد سيقابله رد أشد".

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان مجلس الدفاع الوطني اليمني، الاثنين، أن قيادة الدولة ستتعامل "بحزم كامل" مع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد، مؤكدة منع أي رحلات إلى مطار صنعاء لا تحظى بتصريح من السلطات المعترف بها دوليًا.

وعقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، وهيئة رئاسة مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويخضع مطار صنعاء الدولي، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، لقيود على حركة الطيران منذ سنوات بسبب النزاع في اليمن.

وسبق أن أدانت الحكومة اليمنية إرسال إيران طائرة إلى صنعاء في 3 يوليو 2026، وقالت إن هدفها "نقل وفد حوثي إلى طهران".

وكانت تلك أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو عشر سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية، فيما لم تصدر طهران تعليقًا على ذلك.

وفي 3 يوليو، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن وفدًا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية يوم 28 فبراير 2026.