«ولاد رزق 2» فى المقدمة و«خيال مآتة» يلاحقه.. و«الفيل الأزرق 2» يستفيد من نزوله مبكرا



تواصل أفلام العيد المنافسة على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الأرقام بشباك التذاكر، حيث تتنافس 5 أفلام طرحت بالتزامن مع عيد الأضحى، منها ثلاثة أفلام تعد «وجبة دسمة»، وتستكمل الاحداث والصراعات التى ظهرت فى أجزائها الأولى التى طرحت قبل سنوات، وفيلمان لعشاق «الافلام الخفيفة»، إلى جانب 3 أفلام مستمرة فى دور العرض منذ عيد الفطر.



ويتصدر فيلم «ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض» إيرادات شباك التذاكر، محققًا 7 ملايين و969 ألف جنيه فى ثالث أيام العيد، ليصل إجمالى إيراداته خلال 6 أيام من طرحه إلى 35 مليونا و481 ألف جنيه، بينما يلاحقه فيلم «خيال مآتة» الذى يعد آخر المنضمين إلى السباق بعد طرحه فى الساعات الأولى من صباح ثانى أيام العيد دون إبداء أى أسباب لتأخيره، وحقق 6 ملايين و60 ألف جنيه فى ثالث أيام العيد، لتصل إيراداته بعد يومين فقط من طرحه إلى 12 مليونا و564 ألف جنيه.



أما فيلم «الفيل الأزرق 2» الذى فضل صناعه خوض السباق مبكرًا بطرحه قبل العيد بثلاثة أسابيع تقريبا، فقد حقق 4 ملايين و524 ألف جنيه فى ثالث أيام العيد، ليحل بالمرتبة الثالثة فى قائمة الإيرادات، ووصل إجمالى إيراداته خلال أسبوع عرضه الثالث إلى 66 مليونا و731 ألف جنيه، فيما جاء بالمركز الرابع فيلم «الكنز 2: الحب والمصير»، محققا 591 ألف جنيه فى ثالث أيام العيد، ليكون إجمالى ما حققه من إيرادات وصل إلى مليونين و12 ألف جنيه، بينما حل آخر الأفلام الجديدة المطروحة للمنافسة فى العيد، فى المرتبة الخامسة، حيث حقق فى ثالث أيام العيد 359 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى مليون و192 ألف جنيه.



فيما تستمر أفلام «الممر» و«كازابلانكا» و«سبع البرمبة» فى تحقيق الإيرادات ولكنها لا تنافس على الصدارة، حيث حقق فيلم «الممر» 65 ألف جنيه فى ثالث أيام عيد الأضحى، لتبلغ إيراداته بعد 10 أسابيع من طرحه 73 مليونا و616 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «كازابلانكا» إجمالى إيراداته خلال الأسبوع العاشر من طرحه 79 مليونا و113 ألف جنيه، أما فيلم «سبع البرمبة» فتذيل القائمة ووصل إجمالى إيراداته بعد 10 أسابيع من طرحه إلى 35 مليونا و82 ألف جنيه.